Nordic Custom Made kan nu endelig løfte sløret for en længe ventet ACF-VC Pro version. Vi har længe vedligeholdt og opdateret udvidelsen helt gratis til mange tusinder brugere. Nu tager vi skridtet videre og tilbyder en ACF-VC Pro version.

Den nye version kan integratere med alle advanceret felter fra Advanced Custom Fields Pro direkte i WPBakery Page Builder (tidligere Visual Composer). Det betyder at felter som Date Time, Time, Range, Button Group, Clone og Flexible Content nu kan bruges i hjemmeside designet.

Med i ACF-VC Pro versionen følger nu “skip the queue” support, som og så kan købes alene.

Men hvad er ACF-VC Pro?

ACF-VC udvidelsen giver muligheden for at tage Advanced Custom Fields direkte ind i WPBakery Page Builder. Hvilket gør det nemmere end nogensinde før at tilføje bruger oprettet felter i hjemmeside designet.

Alle standard felter fra Advanced Custom Fields er understøttet i ACF-VC og som noget helt nyt understøttes alle felter fra ACF Pro i ACF-VC Pro.

“Skip the queue” Support

Som nævnt tilbyder Nordic Custom Made nu 6 måneders “skip the queue” support for kunder der har købt ACF-VC Pro versionen eller support. Det betyder altså at vi sætter dig foran i køen af support henvendelser fra den gratis version af ACF-VC.

