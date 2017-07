Kan man det ?

Tjaa, naaah. Google forebeholder sig jo en vis ret til at indeksere indhold som er online.

Ofte vil man have fjernet indhold, fordi det er gammelt og ikke længere relevant ift. det der søges på.

Dertil kan man bede Google om at fjerne indholdet vha. denne side

Værktøjer virker på sider der ikke længere er aktive. Det betyder at du først skal fjerne siden rent fysisk, så den ikke er online.

Det giver god mening, men skal indholdet fortsat være online, kan du en Noindex på sider og indhold. Det er så op til den enkelte søgemaskine at overholde den anmodning.

Samtidig er det værd at tjekke om du har Google kampagner eller andre eksterne henvisninger til den pågældende gamle side. Sørg for at kampagner og eksterne links ændres, så de linker til en anden/ nyere side.

Af Kåre, dejliglama.dk