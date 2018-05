Ved du hvilke persondata I indsamler og hvor de gemmes?

Som du nok ikke har kunnet undgå at bemærke, så træder den nye persondataforordning i kraft på fredag – og det stiller krav til jeres hjemmeside og den måde I håndtere jeres besøgendes data. Uanset om I bare har en kontaktform, folk kan kommentere på jeres nyheder eller I har en webshop, så har I behov for at have nogle retningslinjer for håndtering af de persondata I modtager og en beskrevet persondatapolitik på jeres hjemmeside.

Har du behov for hjælp vedr. hvilke persondata I indsamler via jeres hjemmeside, hvor de opbevares og hvordan de slettes, så er du meget velkomne til at kontakte os på support@nordiccustommade.dk.

Vi er selvfølgelig også behjælpelige med at lægge jeres persondatapolitik online på jeres hjemmeside og sørge for checkbokse til accept af jeres persondatapolitik alle de relevante steder.

I kan læse vores persondatapolitik her.