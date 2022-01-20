Nordic Custom Made

Vi laver brugervenlige hjemmesider, webshops og specialudvikling
– specifikt til jer og med fokus på jeres behov.

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt
– og det er 100% uforpligtende.

Ydelser

Opdaterings­abonnement

Det er så helt igennem forfærdeligt hvis uheldet pludselig sker og du ikke har en backup. Forebyg uheldet ved at tegne et opdateringsabonnement.

Hjemmeside

Fra idé til online hjemmeside. Vi laver unikke hjemmesider og gør vores bedste for at siden afspejler jer og jeres virksomhed.

Webshop

Har I brug for at kunne sælge online, så er en webshop sat op i WordPress med WooCommerce en god idé.

Apps

Har du en god idé til en app, men mangler at få den ført ud i verden, så hjælper vi gerne (både AppStore og Google Play)

Webredaktør

Måske skal åbningstiderne lige ændres eller der er kommet en ny medarbejder – men hvordan var det nu lige at man gjorde…

Rådgivning

Er du synlig på nettet? Er din hjemmeside brugervenlig? Kan din webshop blive yderligere automatiseret?

Special­udvikling

Kun fantasien sætter grænser. Har du et særligt behov eller ønske, så del det med os og lad os sammen se om ikke vi kan finde en god og holdbar løsning.

Tilskuds­ordninger

Nordic Custom Made er godkendt rådgiver til forskellige tilskudspuljer.

Hvorfor vi elsker WordPress?

Tilgængelighed var faktisk grunden til vi startede med at arbejde med WordPress. Det var et af de CMS’er der, da vi startede med at arbejde med web i 2008, forholdsvist nemt og billigt kunne sikre en høj grad af tilgængelighed for bl.a. blinde og svagtseende.

Der sidder en masse udviklere verden rundt, der kigger på koden og er med til at rette eventuelle sikkerhedshuller. Det er nemt at videreudvikle til og der findes masser af udvidelser – både gratis og betalte – som gør at man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang.

Det er stort set kun fantasien der sætter begrænsninger i forhold til hvad vi kan lave med og til WordPress.

Derudover er det det mest benyttede CMS i verden, hvilket betyder at det altid er nemt at finde udviklere der kan arbejde i dette.

Vores kunder spænder bredt fra mindre foreninger, virksomheder i alle størrelser, organisationer til det offentlige. Du kan se mere om de opgaver vi har løst nedenfor.

Blog

Er din hjemmeside omfattet af tilgængelighedsloven?

Core Web Vitals: Hvad betyder LCP, CLS og INP?

Tag backup af WordPress, før du opdaterer

En god 404-side hjælper den besøgende videre

Ti ting du trygt kan rette selv i WordPress

Mærk dine AI-billeder – nyt plugin fra os

Vi har

  • Arbejdet med WordPress siden 2008
  • Arbejdet med WooCommerce siden 2015
  • Arrangeret WordCamps
  • Deltaget i danske og europæiske WordCamps
  • Holdt oplæg til WordPressmeetups
  • Udviklet plugins og lagt ud på WordPress’ repository
  • Været med til at oversætte WordPress

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Cases

Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat

Når uddannelsesindhold skal være nemt at navigere i

SUS-udd.dk gør det nemt for elever, virksomheder og fagpersoner at finde viden om uddannelser, efteruddannelse og praktik – samlet ét sted.

Museum Nordsjælland

Seks museer, én indgang

Museum Nordsjælland består af seks forskellige museer spredt ud over hele Nordsjælland – fra konger og klostre til fyrtårne og fiskerlejer. Den nye hjemmeside skulle samle dem alle i ét digitalt hjem, uden at et eneste af museerne mistede sin egen stemme.

Naturvidenskabernes Hus

Kompleks side gjort enkel

Opgaven for Naturvidenskabernes Hus har været en af de mest avancerede, sjoveste og mest komplekse sider vi har lavet – og så har samarbejdet med kunden bare været skønt

Mobilpause

Single page til podcast og sociale medier

Ny podcast har set dagens lys. Og i den anledning skulle der udarbejdes en enkelt side med links…

Hør.nu

Informationsside om høretab og høreapparater

Videovejledninger og information skulle præsenteres overskuelligt og i lyse farver

Abkjær Tømrerfirma

Onepager til tømrerfirma

Et enkelt behov, løst med en enkel hjemmeside

Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Nordic Custom Made. Først med at opbygge vores hjemmeside og siden med at vedligeholde den.

Rated 5 out of 5
  • Jørgen Morsing
  • Foreningerne på Avedøre Holme

Vores kunder

Avedøre Holme
Sct. Andreasordenen
Gerdrup
Viggo bendz
Panzerglass
Kalundborg skov park have
Cado
Nytorvs konditori
RoboBraille
Rum til omtanke
Danova
Helsingør rusmiddelcenter
Saltbækvænge
Bellevue Teatret
Campingsalg
ProForza

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