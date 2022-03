Nordic Custom Made

Hvorfor vi elsker WordPress?

Tilgængelighed var faktisk grunden til vi startede med at arbejde med WordPress. Det var et af de CMS’er der, da vi startede med at arbejde med web i 2008, forholdsvist nemt og billigt kunne sikre en høj grad af tilgængelighed for bl.a. blinde og svagtseende.

Der sidder en masse udviklere verden rundt, der kigger på koden og er med til at rette eventuelle sikkerhedshuller. Det er nemt at videreudvikle til og der findes masser af udvidelser – både gratis og betalte – som gør at man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang.

Det er stort set kun fantasien der sætter begrænsninger i forhold til hvad vi kan lave med og til WordPress.

Derudover er det det mest benyttede CMS i verden, hvilket betyder at det altid er nemt at finde udviklere der kan arbejde i dette.

Vores kunder spænder bredt fra mindre foreninger, virksomheder i alle størrelser, organisationer til det offentlige. Du kan se mere om de opgaver vi har løst nedenfor.