Nordic Custom Made
Vi laver brugervenlige hjemmesider, webshops og specialudvikling
– specifikt til jer og med fokus på jeres behov.
Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe dig med dit projekt
– og det er 100% uforpligtende.
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Hvorfor vi elsker WordPress?
Tilgængelighed var faktisk grunden til vi startede med at arbejde med WordPressWordPress er et open source content management system (CMS). WordPress kan hentes gratis og benyttes til at bygge hjemme… Mere. Det var et af de CMS’er der, da vi startede med at arbejde med web i 2008, forholdsvist nemt og billigt kunne sikre en høj grad af tilgængelighed for bl.a. blinde og svagtseende.
Der sidder en masse udviklere verden rundt, der kigger på koden og er med til at rette eventuelle sikkerhedshuller. Det er nemt at videreudvikle til og der findes masser af udvidelser – både gratis og betalte – som gør at man ikke skal opfinde den dybe tallerken hver gang.
Det er stort set kun fantasien der sætter begrænsninger i forhold til hvad vi kan lave med og til WordPressWordPress er et open source content management system (CMS). WordPress kan hentes gratis og benyttes til at bygge hjemme… Mere.
Derudover er det det mest benyttede CMS i verden, hvilket betyder at det altid er nemt at finde udviklere der kan arbejde i dette.
Vores kunder spænder bredt fra mindre foreninger, virksomheder i alle størrelser, organisationer til det offentlige. Du kan se mere om de opgaver vi har løst nedenfor.
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Vi har
- Arbejdet med WordPressWordPress er et open source content management system (CMS). WordPress kan hentes gratis og benyttes til at bygge hjemme… Mere siden 2008
- Arbejdet med WooCommerceWooCommerce er et gratis webshop-plugin. Det giver mulighed for nemt og hurtigt at lave en fuldt funktionel webshop. Woo… Mere siden 2015
- Arrangeret WordCamps
- Deltaget i danske og europæiske WordCamps
- Holdt oplæg til WordPressmeetups
- Udviklet pluginsPlugin er udvidelser. F.eks. er WooCommerce og mange bookingssystemer plugins, men det kan også være sikkerhedsudvidel… Mere og lagt ud på WordPress’ repository
- Været med til at oversætte WordPressWordPress er et open source content management system (CMS). WordPress kan hentes gratis og benyttes til at bygge hjemme… Mere
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Vi har et godt og konstruktivt samarbejde med Nordic Custom Made. Først med at opbygge vores hjemmeside og siden med at vedligeholde den.