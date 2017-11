Kåre Mulvad Steffensen har valgt at udtræde af direktionen i Nordic Custom Made ApS, og vil fremover ikke være en del af den daglige drift og udvikling.

Det har selvfølgelig konsekvenser for vores arbejde, da vi så er færre om at løse opgaverne, men vi løber så stærkt vi kan og håber I vil have lidt tålmodighed med os.

Er I en af de kunder, der bliver direkte påvirket, så vil I høre fra os i løbet af denne uge.

Vi beklager mange gange, hvis situationen har haft eller får indvirkning på vores service overfor jer.

Har I spørgsmål, er I selvfølgelig altid velkomne til at kontakte os på +45 31 14 33 77 eller info@nordiccustommade.dk.

Mange hilsner

Linda

Nordic Custom Made ApS