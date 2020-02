En hjemmeside må ikke tage for lang tid om at blive læst ind – det tror jeg de fleste ved. Men hvordan tjekker man egentlig hastigheden?

Der findes masser af testredskaber online – men hvad er op og ned når de giver forskellige resultater?

I dag fik jeg en mail fra en kunde om, at det da vist så lidt skidt ud for den hjemmeside vi lige havde lagt online i sidste uge… Og ganske rigtigt viste det vedhæftede skærmbillede et nedslående resultat. MEN heldigvis betyder det ikke at siden er langsom.

Vi tester normalt vores kunders sider med pingdom, gtmetrix – og pagespeed insight. Men pagespeed insight giver ofte et helt andet resultat – et resultat som ofte ligger langt fra det vi reelt oplever når vi besøger sitet. Men hvorfor?

Jeg har fået dette svar fra Lucas Rolff, som er det jeg vil kalde en server-guru:

“Problemet” ved PageSpeed insights er at dens mobil test f.eks tester fra en 1.6mbps forbindelse med en 150ms latency, samt tester udfra en relativt gammel telefon. Du får derfor ikke et realistisk billede af hvordan performance er på enheder som f.eks bruges i Danmark hvor hastighed, latency og selve enheden generelt set er betydeligt bedre.

Og Kinsta – en af de sider vi lærer rigtigt meget fra – skriver i samme stil:

En meget vigtig ting at huske, er dog, at du ikke altid bør være besat af at score 100/100. Dette kan ikke engang være muligt i alle scenarier, afhængigt af hvordan dit WordPress-websted er konfigureret. Med mange multifunktions-temaer og websteder med snesevis af eksterne scripts, har du simpelthen en næsten umulig opgave, ved at forsøge at opnå en perfekt score. Hvilket er helt OK.

Vi anbefaler at se på hastigheden på dit websted mere end scoringerne. Resultater med værktøjer som Pingdom, GTMetrix og Google PageSpeed Insights kan undertiden føre dig på afveje. Det, der virkelig betyder noget, er at sikre, at dit websted indlæses hurtigt, og at den opfattede ydelse også er på niveau med. Oplevet ydelse er, hvor hurtigt dit websted føles som om det indlæses til brugerne.