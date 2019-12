I en ny EU-dom, fastslås det at passivt samtykke (f.eks. en knap med OK) ikke udgør et gyldigt samtykke til brug af cookies. Et gyldigt samtykke kræver en aktiv handling fra brugeren!

Det får konsekvenser for rigtig mange sider, da de fleste er sat op alene med en “OK”-godkendelse.

Er I i tvivl om jeres cookie-information er i orden, om den kræver opdatering eller om I overhovedet indsamler cookies – og hvad det er, så er I meget velkommen til at kontakte os.

I kan også læse erhvervstyrelsens vejledning vedr. cookies (opdateret 10. december i år).

Ring 31 14 33 77, hvis vi skal hjælpe