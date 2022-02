Vi har i et par år kørt med uændrede priser, men nu er det blevet tid til at følge med resten af samfundet.

Pr. 18. marts 2022 stiger vores standard timepris til 1.117,-. ekskl. moms.

Et lille opdaterings-abonnement kommer til at koste 520,- ekskl. moms pr. måned.

Et stort opdaterings-abonnement kommer til at koste 830,- ekskl. moms pr. måned.

For eksisterende kunder træder disse prisstigninger først i kraft 18. maj 2022.