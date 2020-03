I dag var første skoledag hjemme – og det viste sig ikke at være helt simpelt. Lærerne har forberedt en masse opgaver til eleverne. Og det er jo super fint.

Desværre så kan eleverne kun få skriftlig hjælp. Så er der en opgave de har svært ved at forstå, så skal de kunne formidle et skriftligt spørgsmål. Bliver dette spørgsmål ikke helt klart formidlet, så kan sådan en dialog meget hurtig køre skæv og eleven blive pænt opgivende. Det er i sig selv heller ikke nogen sjov situation at være isoleret, så der skal ikke meget til…

Det er min oplevelse, at en mundtlig dialog kan løse mange problemer på meget kort tid. Desværre har vores skole fravalgt en sådan løsning, men så er det jo heldigt at der er gode forældre og med-elever, der gerne vil hjælpe 🙂

Mange meldte sig, at vi da skulle være velkomne til at ringe til dem og dem – men det er lidt uoverskueligt hvem der kunne hjælpe med hvad, så 1-2-3 så oprettede vi en platform med online klasseværelser.

Lige nu linker de enkelte klasseværelser til små rum, hvor der kun kan være 4 personer i – dette kan sagten ændres, så der kan være en hel årgang i et lokale, men vi starter lige med at se om vi kan lokke eleverne til at bruge det, nu når lærerne ikke er der, inden vi køber en opgradering af de enkelte klasselokaler.

Sidder I og tænker, at det var da lige noget I kunne bruge, så bare sig til – jeg smider gerne en kopi op på jeres eget domæne. Helt kvit og frit.