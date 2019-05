Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er rigtig glade for Mailpoet her hos Nordic Custom Made. Det er vi primært, fordi det er så nemt at sende et nyhedsbrev direkte fra hjemmesiden/webshoppen uden først at skulle over i et andet system. Her kan du bare klikke de nyheder af du ønsker skal med og – wupti – så er der et nyhedsbrev lige klart til at sende afsted.

Og nu er Mailpoet blevet endnu bedre for det er blevet muligt at sende e-mail til segmenter. Du kan f.eks. sende til abonnenter, der ikke har åbnet eller til kunder, der har købt bestemte varer eller varer fra en bestemt kategori.

Ønsker du en demonstration af mailpoet eller at vi skal hjælpe med opsætning og design, så bare tag fat i os – det er absolut et af de bedste nyhedsbrevssystemer vi har set.