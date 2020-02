Når jeg vælger tema, så gør jeg det IKKE ud fra design. Jeg vælger ud fra funktioner.

Et godt tema i min optik er et som er så fleksibelt, så man kan lave det design man ønsker.

Når I vælger tema, så husk at kigge på

Hvornår er det sidst opdateret?

Hvor mange benytter det?

Har det fået en god rating?

Svarer de på spørgsmål?

Mange af de temaer der ligger gratis til rådighed er ikke anbefalelsesværdige. Ønsker I at benytte et gratis tema, så hold jer til Twenty (et eller andet) – altså de temaer, som WordPress selv ”fødes med”.

Vi har i mange år benyttet et købetema, der hedder Total – det benytter WP Bakery Page Builder, som gør det super enkelt at bygge sine egne sider.

På det sidste er vi i stedet begyndt at benytte en kombi af Astra-temaet med Elementor Pro.

Der er fordele og ulemper ved begge – og vi vurdere fra gang til gang – afhængig af kunde og funktionsønsker, hvilket tema der giver mest mening at benytte.

Tænk siden igennem

En ting gør vi dog ALTID. Vi tegner hvordan siden skal se ud!

Lad vær med at begynd og bygge en side uden først at have gennemtænkt den. I kommer helt sikkert til at benytte for mange fancy elementer, som i øjeblikket ser super smarte ud, men som I ikke har brug for og som mindsker brugervenligheden og overskueligheden på jeres sider.

Lav ”templates” til de forskellige side-typer, så I altid sikre at I har et ensartet design hele vejen gennem hjemmesiden.

Childtheme

Og husk altid at bruge child theme.

Total har selv lavet et childtheme, der er lige til at hente ned.

Astra har en side, hvor I selv kan generere et.

God fornøjelse