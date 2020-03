Redigeret d. 18. februar

Som vi tidligere har skrevet så har Erhvervsstyrelsen besluttet at ændre praksis til hvordan cookies fremadrettet skal håndteres, baseret på en dom der faldt i EU i slutningen af 2019. Da vi oprindelig skrev dette indlæg (d. 13. februar) baserede vi det på et dokument fra datatilsynet, der gennemgik DSB’s side. Men allerede i søndags kunne vi læse i Politiken og på DR.dk at nu var fortolkningen af retningslinjerne lige blevet strammet en tand yderligere… Derfor har vi valgt at redigere nedenstående, så det tager udgangspunkt i den nye vejledning fra datatilsynet.

“Brug af side” er ikke gyldigt samtykke til at acceptere cookies

I går snakkede jeg med Erhvervstyrelsen for lige at være 100% sikker på, at vi rådgiver vores kunder korrekt – og svaret var klart! Cookie-informationer, hvor der f.eks. står:

“Denne hjemmeside bruger cookies for at fungere, til brug for trafikmåling og optimering af sidens indhold samt til at målrette markedsføring. Ved at bruge vores side accepterer du brug af cookies til disse formål. Læs mere om cookies, herunder hvordan du slår dem fra, i vores persondatapolitik”

er IKKE i orden. Faktisk så oplyste de, at de er i gang med en sag mod et af landets største elektronik-varehuse, som har præcis denne ordlyd stående.

Vejledningen fra erhvervstyrelsen lyder:

Samtykke kræver en aktiv handling fra brugeren

I dommen blev det fastslået, at et forudafkrydset felt ikke kan udgøre et gyldigt samtykke, fordi brug af cookies på internetsider kræver en aktiv handling hos brugeren. […] Siden 2013 har det været Erhvervsstyrelsens praksis, at brugerens viljetilkendegivelse bl.a. kan ske ved aktiv brug af en tjeneste – fx ved at brugeren klikker videre på hjemmesiden. Mange hjemmesider benytter således i dag en formulering som ligner denne: ”Ved at klikke OK eller gå videre accepterer du vores cookies.” Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at dommen og dens fortolkning af ”aktiv handling” betyder, at ”gå videre” kan sidestilles med et forudafkrydset felt og ikke kan anses som udtryk for brugerens aktive, specifikke samtykke til at anvende cookies.

På den baggrund har Erhvervsstyrelsen besluttet at ændre sin praksis på dette område således, at brugerens samtykke ikke længere kan indhentes på den beskrevne måde.

Det skal være muligt at fravælge cookies – lige så nemt som at tilvælge!

Den løsning vi indtil søndag aften havde en forståelse af var i orden, betød at man ved at klikke på “Vis detaljer” kunne fravælge cookies. Det er desværre et klik for meget. Det skal være muligt at fravælge cookies lige så nemt som at tilvælge – altså kun et klik til begge løsninger. Derudover skal det også være muligt at se hvilke cookies der benyttes mm. men den del havde vi heldigvis styr på 🙂 Og cookieinformation.dk som vi benytter var lynhurtige til at lave designet om, så vi inden for 24 timer kunne tilpasse vores cookieinformation så den matcher de nye retningslinjer.

Sætter I cookies uden aktivt samtykke?

Samler I statistik (f.eks. ved hjælp af google analytics) eller har I indlejret youtube-videoer? Kan folk klikke rundt på jeres hjemmeside uden at trykke OK til cookies?

Hvis I kan svarer ja til de to spørgsmål, så bør I nok få kigget på jeres cookie-information (dette er kun et eksempel – der kan sættes andre cookies end de under punkt 1 nævnte, som kræver aktivt samtykke).

Langt de fleste samler statistik om deres besøgende ved hjælp af f.eks. google analytics. Gør I også det, så sætter jeres hjemmeside cookies og det kræver et aktivt samtykke fra den besøgende. De eneste cookies, der må sættes på en side uden aktivt samtykke er nødvendige cookies, der f.eks. gør at du på en webshop kan handle.

Det er muligt, at deaktivere alle unødvendige cookies og dermed lade de besøgende benytte siden uden at de aktivt skal tage stilling. Men det er nu meget rart at kunne analysere sin side og se hvad der fungerer og hvad der bør optimeres, så det vil jeg ikke anbefale. Youtube-videoer sætter normalt også cookies når de afspilles, og mange har sider hvor videoer afspiller automatisk – der har en god effekt, så det vil også være trist at deaktivere dette.

Gør som os – få opdateret jeres cookie-information

Vi har undersøgt forskellige muligheder til hvordan denne nye praksis ville kunne imødegås.

Der findes forskellige løsninger, men den vi har fundet, som vi mener fungere bedst og som ikke umiddelbart skabte problemer, men samtidig fuldstændig overholder Datatilsynets vejledning er cookieinformation.dk. Vi har derfor selv valgt denne løsning til vores site og det er også den løsning vi pt. anbefaler på trods af at den ikke er billigst.

Den koster fra 715,- pr. år ekskl. moms (afhængig af sideantal) + et engangsbeløb på 1.940,- ekskl. moms til opsætning.

Det er desværre ikke en one-klik-installation og så kører det bare. Vi skal ind og definere hvilke cookies der er, hvilke der er nødvendige (f.eks. at varer lægges i kurv i forbindelse med en shop) og hvilke der ikke er nødvendige, men som kræver aktivt samtykke + opsætningen kræver lidt styling.

Send en e-mail til support@nordiccustommade.dk eller udfyld nedenstående formular, hvis du ønsker at vi sætter cookie-information op på jeres site.