For snart et år siden blev der strammet op i forhold til cookie-lovgivningen. Lovgivningen har været aktuel i over to år, men fortolkningen har ikke været knivskarp. Det er den nu – men vi ser stadig at op mod 67% af danske virksomheder anvender en cookieinformation der ikke er gyldig.

Og hvorfor er det så vigtigt lige nu?

Det er det fordi Datatilsynet og Erhvervsstyrelsen er i gang med et tilsyn af danske virksomheder – og de virksomheder som ikke har en gyldig cookie-information får 14 dage til at rette op på det.

Og det tager desværre mere end fem minutter at rette op på 😉 så det er bedre at være ude i god tid, end vente til påbuddet kommer.

I har måske allerede noget info om cookies på jeres hjemmeside – men er det godt nok?

Hvis en virksomhed ønsker at anvende cookies på deres hjemmeside, til andet end nødvendige formål, skal der indsamles et samtykke fra den besøgende inden der sættes cookies (og det gør langt de fleste sider!).

De typiske fejl der findes i de førnævnte 67% af virksomheders løsning er, at samtykket til cookies ikke gives på et frivilligt, informeret, specifikt og utvetydigt grundlag.

Nedenstående ses et par eksempler på samtykkeløsninger som IKKE følger de gældende retningslinjer:

Kravene til en gyldig løsning er at den besøgende nemt kan:

Se hvilke cookies der bliver sat

Se hvilke tredjeparter der deles data med via cookies

Se hvilke formål de forskellige cookies har (statistik, funktionalitet, marketing)

Har et gennemsigtigt valg (accepter / accepter ikke) i første led

Har mulighed for at tilvælge specifikke formål

Grundlæggende skal den besøgende ikke være i tvivl om hvad de giver samtykke til.

Er du i tvivl om jeres virksomheds samtykkeløsning følger gældende retningslinjer, så kontakt os og vi vil hjælpe jer sikkert i mål omkring cookies og lovgivning.

Se også dette indlæg vedr. cookieinfomation