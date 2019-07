Fra den 14. september træder der nye regler i kraft vedr. elektronisk betaling. Reglerne skal medvirke til at gøre det mere sikkert at lave elektroniske betalinger og derfor bliver der stillet krav om stærk kundeautentifikation (3D Secure/tofaktor-autentifikation) fra denne dato.

De fleste betalingsgateways giver allerede i dag mulighed for at aktivere3D Secure, men mange webshops har fravalgt at aktivere det af hensyn til at et enklere checkud-flow.

Vi sørger selvfølgelig for, at alle vores kunder der har webshop og opdateringsabonnement automatisk får aktiveret denne funktion i starten af september.

Du er hjertelig velkommen til at kontakte os, hvis du vil vide mere.

Du kan læse mere hos: