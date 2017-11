Nordic Custom Made har efterhånden været igang i 11 måneder, og vi har justeret mange aspekter virksomheden af løbende, for bedre at kunne servicere vores kunder.

Mange ændringer er ganske sikkert gået din næse forbi, men vi håber du har kunne mærke vores fokus på strømligning af supporten, og arbejdet med vores opdaterings- og overvågningssetup.

Nye priser og produkter

Pr. 1. oktober 2017 stiger vores standard timepris til 1.170kr. ex. moms.

Timeprisen for undervisning og rådgivning bliver 1.370kr. ex. moms.

For eksisterende kunder træder disse prisstigninger først i kraft 1. december 2017.

Har du allerede en rabat hos os, gælder den selvfølgelig også fremadrettet.