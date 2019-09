Forleden var jeg ude og holde oplæg hos Kalundborgegnens Erhvervsråd – her kom jeg ind på at man bør sende et sitemap ind til google Search Console. Men hvordan gør man så – det lovede jeg at lave en lille video om:

Hvorfor skal man sende sit sitemap ind?

Nyt indhold på dit website bliver indekseret hurtigere

Opdateret indhold på eksisterende sider bliver reindekseret hurtigere

Indhold der bliver flyttet til en anden URL bliver hurtigere fundet og reindekseret

Google har desuden lavet en ret god guide til sitemap, som jeg også varmt kan anbefale.