Hen over sommeren skete det – UpSell for WooCommerce gik online. Ovenikøbet med fem stjerner og disse ord fra en af brugerne:

“AWESOME – Exactly what I search for. Perfect for Up-Sells!”

Og hvad kan UpSell for WooCommerce så?

Dette plugin giver dine kunder mulighed for at tilføje mersalgs-produkter til indkøbskurven direkte fra en enkelt produktside. Du kan både sætte det op med indkøbskurv-knapper og med flueben/afkrydsningsfelter.

Når du bruger knap, tilføjes et mersalgs-produkt direkte i indkøbskurven uden at forlade hovedproduktet.

Når du bruger afkrydsningsfelter, tilføjes mersalgs-produkterne i indkøbskurven samtidig med hovedproduktet.

Og det virker selvfølgelig også på produkter med varianter.

Du kan hente UpSell for WooCommerce helt gratis her