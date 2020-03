Vi ved, at der i disse dage er ekstra behov for at komme ud med særlig information, opsætte løsninger, der kan flytter kunder online, opgradere webhoteller til det øgede besøgtal og lignende opgaver.

Vi synes selv, at vi er rimelig med med hensyn til alle “akut”-opgaverne – også uden at det går ud over de allerede planlagte opgaver – og vi bestræber os på at alle akut-opgaver løses inden for 24 timer.

Har du en opgave, du gerne vil have vores hjælp til, så send den meget gerne til support@nordiccustommade.dk, e-mail sendt hertil ryger direkte ind i vores opgave-system.

Du er selvfølgelig også velkommen til at ringe til os på 31 14 33 77 – svarer vi ikke, så læg en besked og vi ringer retur hurtigst muligt.