Ingen har rigtig løst den udfordring på en fornuftig måde, men hey presto, her står manden der i over 2 år har arbejdet koncentreret på at løse problemet. Borek Bernard fra VersionPress.

Han, lyttede til mine tanker om problemet, om hvordan jeg opfatter databasen som et simpelt Excelark, og dermed måtte kunne anvende principperne fra GITs tanker om tekstfiler. “Interesting… but did you consider…” er nok en fin omskrivning af starten på hans svar. På ingen måde nedladende, til trods for at jeg lige havde forsøgt at forklarer, en mand med 2 års problemløsning bag sig, at problemet jo nok egentlig var ret simpelt – det er det ikke! 🙂

Tanken er god nok, men til forskel fra en simpel tekstfil, og et simpelt Excel ark, så har en database relationer mellem tabellerne. Så en ændring i én tabel, forårsager ændringer i andre. Derfor er det ikke et helt super nemt flow, at holde styr på.

Borek gav mig præcis den læring jeg følte jeg havde behov for, og også blod på tanden til at forstå problemet endnu bedre. En helt i gennem fed fornemmelse, selvom jeg nok må sande at jeg ikke bliver ham der løser den gordiske git-database-knude.

Test iøvrigt Boreks plugin nu: https://versionpress.net/