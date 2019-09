Det sker at man er nødt til at slette en side, et indlæg eller et produkt på sit website, men for ikke at have et “dødt” link, så er det god stil at lave et 301-redirect. Dette kan man gøre på forskellige måder. Du kan bruge et plugin eller du kan lave det i filerne.

Umiddelbart er et plugin det nemmeste, men husk at plugin skal opdateres og det kan være (bl.a. hastighedsmæssige) fordele ved at begrænse antallet af plugin på et site. Så er du ikke helt skræmt fra at rode med filerne, så vil jeg anbefale at du laver dine redirects der.

Jeg har valgt at lave en video af begge metoder, så du selv kan vælge den løsning, der passer dig bedst.

301 redirect med plugin

301 redirect i .htaccess